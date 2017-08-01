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AK Parti'den Türk-İş'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

AK Parti'den Türk-İş'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

01 Ağustos 2017 Salı 14:44
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AK Parti'den Türk-İş'e ziyaret

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Karacan, Türk-İş Genel Merkezi'ndeki ziyarette yaptığı konuşmada, en fazla üyeye sahip işçi sendikası Türk-İş'in, Türkiye ekonomisinin bugünlere gelmesinde büyük emeğinin olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de bir işveren olduğuna işaret eden Karacan, "İşçi ve işverenin el birliği yapması gerekiyor. Ne zaman işçimiz mutluysa Türkiye mutlu oluyor. Bizim felsefemiz bu. Bugün Türkiye'ye bereket taşıyan barajlarda, fabrikalarda, madenlerde, her alanda bir üretim varsa bu işçilerimiz sayesinde. Siyasetin görevi de bu kuruluşlara destek vermektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin FETÖ belası ile uğraşırken ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü anımsatan Karacan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz her geçen gün bu beladan kurtulma aşamasında. Toplumumuzla tek vücut olarak, etnik köken, siyasi parti ayrımı yapmadan FETÖ belasından kurtulacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017-2018'deki en temel hedefi işsizliği azaltmak. TBMM'de önümüzdeki dönemde işçilerimizi ilgilendiren yasaların takipçisi olacağız. Sizler her zaman zengin bir Türkiye için uğraştınız. Üyelerinizin haklarını korumaya gayret ettiniz. Bugün de Türkiye daha yeni fırsatlara kavuşsun diye hep beraber çalışacağız."

"Çare bulana kadar bu konuları gündemde tutacağız"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay da Karacan'ın Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından ilk ziyaretini Türk-İş'e yapmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Çalışma hayatında önemli bir yılın geçirildiğini ifade eden Atalay, asgari ücret görüşmeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü Toplantısı, kamu sözleşmelerini geride bıraktıklarını, geçici işçi ve taşeron meselesinin gündemde olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin bedelini sivil toplum, işçi, emekli ve sabit gelirlilerin daha çok ödediğini aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Hain darbe girişimi neticesinde gündemde olan meselelerimiz ötelendi. İki, üç aydır kendi meselelerimizi konuşma imkanı buluyoruz. Darbe girişimi neticelenseydi biz burada oturamaz, kamu sözleşmelerini yapamazdık. Bizim önceliğimiz Türkiye, ondan sonra da temsil ettiğimiz insanlar. Şu anda da sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Zaman içinde genel başkan yardımcımıza sıkıntılarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Çare bulana kadar da bu konuları gündemde tutacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
AkpartiTürkişZiyaretönce Vatan
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