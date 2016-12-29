Önce Vatan Gazetesi

Yoğun olması beklenilen organizasyon adına açıklama yapan ilçe başkanı sayın Hakan Koştu, 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yeni bir devrin başladığını, gelişmekte olan Türkiye'nin gücünü ve milletin samimiyetini ortaya koyduğu bir gece olduğunu söyledi. Ayrıca "15 Temmuz gecesinin unutulmaz kahramanları olan şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.30 Aralık'ta yapılacak olan Kur'an dinletisi ve bu anlamlı organizasyon ülkemiz için bu ana kadar şehit olmuş Çanakkale şehitleri, polis, asker ve halkımız dahil geniş bir manevi değeri kapsayan bir dinleti olacağını açıklayan Hakan Koştu, ellerinden gelen her katkıyı sağladıklarını ve sağlamaya da devam edeceklerini de sözlerine ekledi.