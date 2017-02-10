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AK Parti anayasa değişikliğini hatiplerle anlatacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliğini,her ilden belirledikleri üç hatip ile anlatacaklarını belirterek eğitime alacaklarını bildirdi.

AK Parti anayasa değişikliğini hatiplerle anlatacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliğini,her ilden belirledikleri üç hatip ile anlatacaklarını belirterek eğitime alacaklarını bildirdi.

10 Şubat 2017 Cuma 11:15
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AK Parti anayasa değişikliğini hatiplerle anlatacak

AK Parti Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, yaptığı açıklamada, referandum sürecine yönelik, tüm iller için icraat kitapları hazırladıklarını belirterek, bu çalışmanın bitmek üzere olduğunu bildirdi.

Bu hafta sonu tüm illerde genişletilmiş il danışma toplantıları gerçekleştireceklerini vurgulayan Hotar, AK Parti'nin "Durmak yok yola devam" sloganına uygun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Referandum sürecine yönelik yaptıkları kamuoyu araştırmalarına göre, "Hayır" diyen ya da kararsız kalan vatandaşların, konuyu yanlış bildikleri ya da hiç bilmedikleri için bu eğilim içinde olduklarına işaret eden Hotar, "Bu bizim için güzel hem de sorumluluğumuzu artıran bir nokta. Çünkü biliyoruz ki biz ne kadar çok kişiye doğru bilgilerle ulaşıp anlatabilirsek o kadar çok geri dönüş alabileceğiz. Dolayısıyla araştırmaların bize gösterdiği en önemli hususlardan bir tanesi o. 'Hayır' diyenlerin ya da kararsız kalanların çok önemli bir kısmı konuyu ya bilmiyor ya da yanlış biliyor. Bunu da gidereceğiz inşallah." diye konuştu. 

Hatip ve hatibelere "anayasa değişikliği" eğitimi

AK Parti teşkilatından tüm illerden üçer kişi talep ettiklerini anlatan Hotar, bu kişilerin anayasa değişikliğini anlatacak "hatip ve hatibeler" olacağını, önümüzdeki hafta hatip ve hatibelere bu anlamda bir eğitim vereceklerini, daha sonra bu kişilerin de illerinde konuşmacıları eğiteceklerini bildirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiReferandumAK Parti Ar-Ge
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