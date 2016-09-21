AK Parti adayına yönelik terör saldırısında 4 gözaltı

Hakkari'de, 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra adayı olan Ahmet Budak hayatını kaybettiği terör saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti milletvekili adayı olan Budak'ın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

Budak, Şemdinli ilçesinde 14 Eylül'de evinin önünde çocuğunun yanında PKK'lı teröristlerin saldırına uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.