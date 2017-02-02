Airby Mühendislik 2017 Elektrostatik Filtre Modelleri

Bu elektrostatik filtre yi, diğer havalandırma ürünleri ile karşılaştıracak olursak, şu noktalara değinmek doğru olacaktır.

Sıradan havalandırma ürünleri, ekonomik yönlerinden dolayı tercih edilse de, sürekli bakım sağlanmaz ve sürekli kullanım yapılırsa, bu durumda arıza verme ihtimalleri ile performans düşüklükleri artacaktır. Fakat, bacasız filtrelerde durum kesinlikle böyle sonuçlanmayacaktır. Çünkü, güçlü fanlar ile desteklenen bu havalandırma sisteminde, iç ve dış mekanda koku hiçbir şekilde hissedilmezken, cihazın içerisinde bulunan havalandırma kanalları düzenli olarak temizlendiğinde ne bir arıza ne de performans kaybı yaşanmayacaktır. Endüstriyel bir ortamda havalandırma sistemi kurmak için bazı ön hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Buna örnek olarak, baca ya da havalandırma kanallarını örnek gösterebiliriz. Elektrostatik filtrelerde ise, baca olsun ya da olmasın, hem hızlı kurulum yapılmaktadır hem de baca ya da kanal olmaması performansa olumsuz yönde etki yapmayacaktır. Sıradan havalandırma ürünlerinde, kurulum sırasında ekonomik bir yön dikkatleri çekecektir. Fakat, yapılan masraflar ve kullanım süresi dikkate alındığında, elektrostatik filtre fiyatlarına göre çok daha fazla masrafları olduğunu görebiliriz. Çünkü, bacasız filtre ürünlerinde, yıllar boyunca bile sadece filtre temizliği yapılarak kullanıma ara verilmeden devam edilebilmektedir.

Elektrostatik Filtre Fiyatları