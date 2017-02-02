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Airby Mühendislik 2017 Elektrostatik Filtre Modelleri

Elektrostatik filtreler, yeni nesil havalandırma sistemleri arasında değerlendirilen, yalnızca kullanıcısına ve kurulum sağlandığı alana değil, bu alanın içerisinde çalışanlara, civarda bulunanlara ve gelecek nesillere de büyük fayda sağlamaktadır.

Airby Mühendislik 2017 Elektrostatik Filtre Modelleri

Elektrostatik filtreler, yeni nesil havalandırma sistemleri arasında değerlendirilen, yalnızca kullanıcısına ve kurulum sağlandığı alana değil, bu alanın içerisinde çalışanlara, civarda bulunanlara ve gelecek nesillere de büyük fayda sağlamaktadır.

02 Şubat 2017 Perşembe 19:12
13 Okunma
Airby Mühendislik 2017 Elektrostatik Filtre Modelleri

Bu elektrostatik filtreyi, diğer havalandırma ürünleri ile karşılaştıracak olursak, şu noktalara değinmek doğru olacaktır.

  1. Sıradan havalandırma ürünleri, ekonomik yönlerinden dolayı tercih edilse de, sürekli bakım sağlanmaz ve sürekli kullanım yapılırsa, bu durumda arıza verme ihtimalleri ile performans düşüklükleri artacaktır. Fakat, bacasız filtrelerde durum kesinlikle böyle sonuçlanmayacaktır. Çünkü, güçlü fanlar ile desteklenen bu havalandırma sisteminde, iç ve dış mekanda koku hiçbir şekilde hissedilmezken, cihazın içerisinde bulunan havalandırma kanalları düzenli olarak temizlendiğinde ne bir arıza ne de performans kaybı yaşanmayacaktır.
  2. Endüstriyel bir ortamda havalandırma sistemi kurmak için bazı ön hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Buna örnek olarak, baca ya da havalandırma kanallarını örnek gösterebiliriz. Elektrostatik filtrelerde ise, baca olsun ya da olmasın, hem hızlı kurulum yapılmaktadır hem de baca ya da kanal olmaması performansa olumsuz yönde etki yapmayacaktır.
  3. Sıradan havalandırma ürünlerinde, kurulum sırasında ekonomik bir yön dikkatleri çekecektir. Fakat, yapılan masraflar ve kullanım süresi dikkate alındığında, elektrostatik filtre fiyatlarına göre çok daha fazla masrafları olduğunu görebiliriz. Çünkü, bacasız filtre ürünlerinde, yıllar boyunca bile sadece filtre temizliği yapılarak kullanıma ara verilmeden devam edilebilmektedir.

Elektrostatik Filtre Fiyatları

Görüldüğü üzere, işletmecilerin en büyük beklentilerinden birisi olan süreklilik, elektrostatik filtreler sayesinde mümkün olmaktadır. Neredeyse her türlü kapalı alana kurulabilen bu filtrelerde, fiyatların nasıl belirlendiği konusuna gelecek olursak da ürün özelliklerinden yola çıkmamız gerekecektir. Eğer tek bir nokta üzerinden havanın temizlenmesi isteniyorsa ve mutfağın büyüklüğü orta derecedeyse, düşük boyuttaki debi özellikleri ile ekonomik bir şekilde sistemi kurabilirsiniz. Fakat, elektrostatik filtre fiyatları, geniş mutfaklar ve güçlü debilerin kullanılacağı alanlarda biraz daha artış gösterecektir. Ayrıca, seçilecek olan ürünlerin markaları, üretim yerleri ve satın aldığınız firmanın koyacağı kar payı da fiyatta belirleyici olacaktır. Bundan dolayı, piyasada bulunan ürünler arasında, iyi bir araştırma yaptıktan sonra karar vermelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrostatik FiltreBacasız FiltreElektrostatik Filtre Fiyatları
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