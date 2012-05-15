Aile Günü ve Aile Haftası etkinliği

İSTANBUL - İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde, Taksim İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup, ellerinde ''Aile toplumun yüzüdür'', ''Çocuğun gözyaşını silmeyen onunla birlikte ağlar'', ''Baba olmak zor değildir, babalık yapmak zordur'', ''Ailenin sağlamlığı, millet ve insanlığın da sağlamlığı demektir'' yazılı dövizler taşıyarak Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.



Taksim Anıtı'na çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Önal İnaltekin, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirtti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her yıl Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen haftanın, bugün yaptıkları yürüyüşle başladığını ifade eden İnaltekin, ''Birazdan Beyaz Kurdele Kampanyası ile devam edecek ve bir hafta sürecek olan bu etkinliklerimize, tüm halkımız davetlidir'' dedi.



Kanadalı Doktor Michael Kaufmann'ın kurduğu ve başlattığı ''Beyaz Kurdele Kampanyası''nın temel amacının kadına yönelik şiddeti önlemek için erkekleri ve erkek çocukları eğitmek amacı taşıdığını söyleyen İnaltekin, ''Aile içindeki tüm şiddete karşı çıkmak isteyen erekleri ve erkek çocukları oraya davet edeceğim. Oraya kendi damgalarını vuracaklar, kendi el izleri olacak. Şiddetin olmadığı bir toplum dileğiyle hepinizi selamlıyorum'' diye konuştu.



Aile Günü ve Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'nda kadına yönelik şiddeti önlemek için erkekleri ve erkek çocukları eğitmek amacıyla, ''Beyaz Kurdele Kampanyası'' da gerçekleştirildi.



Önal İnaltekin, kampanyaya destek vermek amacıyla Taksim Meydanı'na asılan ''Buradaki Eller Şiddet Uygulamayacak'' yazılı beyaz afişin üzerine, boyaya batırılmış el izini bıraktı.





