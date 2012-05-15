Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Aile Günü ve Aile Haftası etkinliği

''15-20 Mayıs Aile Günü ve Aile Haftası'' açılışı dolayısıyla, Galatasaray Lisesi'nden Taksim'e yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile Günü ve Aile Haftası etkinliği

''15-20 Mayıs Aile Günü ve Aile Haftası'' açılışı dolayısıyla, Galatasaray Lisesi'nden Taksim'e yürüyüş gerçekleştirildi.

15 Mayıs 2012 Salı 13:24
917 Okunma
Aile Günü ve Aile Haftası etkinliği

İSTANBUL - İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde, Taksim İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup, ellerinde ''Aile toplumun yüzüdür'', ''Çocuğun gözyaşını silmeyen onunla birlikte ağlar'', ''Baba olmak zor değildir, babalık yapmak zordur'', ''Ailenin sağlamlığı, millet ve insanlığın da sağlamlığı demektir'' yazılı dövizler taşıyarak Taksim Meydanı'na kadar yürüdü.

Taksim Anıtı'na çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Önal İnaltekin, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her yıl Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen haftanın, bugün yaptıkları yürüyüşle başladığını ifade eden İnaltekin, ''Birazdan Beyaz Kurdele Kampanyası ile devam edecek ve bir hafta sürecek olan bu etkinliklerimize, tüm halkımız davetlidir'' dedi.

Kanadalı Doktor Michael Kaufmann'ın kurduğu ve başlattığı ''Beyaz Kurdele Kampanyası''nın temel amacının kadına yönelik şiddeti önlemek için erkekleri ve erkek çocukları eğitmek amacı taşıdığını söyleyen İnaltekin, ''Aile içindeki tüm şiddete karşı çıkmak isteyen erekleri ve erkek çocukları oraya davet edeceğim. Oraya kendi damgalarını vuracaklar, kendi el izleri olacak. Şiddetin olmadığı bir toplum dileğiyle hepinizi selamlıyorum'' diye konuştu.

Aile Günü ve Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'nda kadına yönelik şiddeti önlemek için erkekleri ve erkek çocukları eğitmek amacıyla, ''Beyaz Kurdele Kampanyası'' da gerçekleştirildi.

Önal İnaltekin, kampanyaya destek vermek amacıyla Taksim Meydanı'na asılan ''Buradaki Eller Şiddet Uygulamayacak'' yazılı beyaz afişin üzerine, boyaya batırılmış el izini bıraktı.


AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:31
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Lisesinden Taksime Yürüyüş Gerçekleştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ