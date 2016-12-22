İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'nin darbedilmesine ilişkin "Her türlü olayda olduğu gibi bu davaya da müdahil olacağız. Milletimizin de içi rahat olsun, bu şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı alması için biz de gerekeni yapacağız." dedi.

Kaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Seçilmiş Kadın ve İnsan Hakları" konulu sempozyumun ardından gazetecilerin Turgutlu'da yaşanan olaya ilişkin sorularını yanıtladı.

Manisa'da gerçekleşen bu olayı duyduğunda herkes gibi kendisinin de çok üzüldüğünü belirten Kaya, "Üzücü bir olay ve hemen İl Müdürlüğümüz aracılığıyla talimat verdim Ebru Hanım'a ulaşılması ve kendisine her türlü desteğin verilmesi konusunda. İl Müdürlüğümüz de Ebru Hanım'a ulaştı. Psikososyal destek vermek istediğimizi ilettik." dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Kaya, konunun hukuki olarak da takipçisi olacaklarını vurguladı.

Bakan Kaya, şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi; şiddet, bir insanlık suçudur. Bu anlayışla hareket ediyoruz ve bütün yaptığımız eğitimlerde de aslında, erkeklere özellikle eğitimler veriyoruz. Aile eğitim programları içinde ve şiddette yönelik, önlemeye yönelik eğitimler veriyoruz. Her türlü olayda olduğu gibi bu konuda da bu davaya müdahil olacağız. Milletimizin de içi rahat olsun, bu şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı alması için biz de gerekeni yapacağız. Bunu yapan kişinin, saldırganın, bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişinin ceza alması için de sonuna kadar olaya müdahil olacağız."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bir gazetecinin "Potansiyel saldırganlara bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Bu bir insanlık suçudur. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle kadına karşı şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ediyoruz. Şunu belirtmek istiyorum; şiddete tamamen karşıyız. Bu mesajı alsın, gerekirse şiddet uygulamasın." karşılığını verdi.

AA