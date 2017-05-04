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"Aile arasında bir kız isteme hadisesi var"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, merkez Seyhan ilçesinde aralarında emekli Vali Metin'in de olduğu 6 kişinin silahla vurulmuş halde cesedinin bulunmasına ilişkin "Aile arasında bir kız isteme hadisesi var. Soruşturma sürüyor." dedi.

"Aile arasında bir kız isteme hadisesi var"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, merkez Seyhan ilçesinde aralarında emekli Vali Metin'in de olduğu 6 kişinin silahla vurulmuş halde cesedinin bulunmasına ilişkin "Aile arasında bir kız isteme hadisesi var. Soruşturma sürüyor." dedi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 12:32
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"Aile arasında bir kız isteme hadisesi var"

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde bulunan silahla vurulmuş 6 kişinin cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, buraya gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yeldan, ateşli silahlı yaralanmaya bağlı 6 maktulün otopsi işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Olayın sebebiyle ilgili ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağını kaydeden Yeldan, "Aile arasında bir görüşme var. Bir kız isteme hadisesi var. Soruşturma sürüyor. İlerleyen saatlerde ayrıntılı açıklama yapacağız." diye konuştu.

Yeldan, cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından gün içerisinde ailelerine teslim edeceklerini bildirdi.

Olayın detayları

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Denizhan Dener'in (38) 6 yıldır görüştüğü kız arkadaşı H.K ile (25) evlenmek istediğini belirledi.

Emekli Vali İsmet Metin'in, Denizhan Dener'in H.K. ile evlenmesine karşı çıktığı, Dener'in bu nedenle çıkan tartışma sırasında önce kendisini büyüten halası Gönül Cengiz ile diğer halası Nurşen ve kızı Senem Metin'i oturma odasında, İsmet Metin'i kaçmak istediği sırada antrede, Suphi Cumhuri Cengiz'i de başka bir odada öldürdüğü iddia edildi.

Dener'in daha sonra kendini de yatak odasında öldürdüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde ise olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya ait 18 boş kovan, 2 şarjör ve 30 adet mermi bulunduğu öğrenildi.

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan H.K'nin, "Denizhan sürekli olarak halalarını öldüreceğini söylerdi. Ben de sebebini sorduğumda 'Şaka yaptım' derdi. Olay günü beni arayarak 'Seni çok seviyorum. seni üzdüğüm için özür dilerim. Kendine iyi bak.' dedi. Sonra telefonu kapattı. Ben de bir şeyler olduğunu anladım." dediği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adana Cumhuriyet BaşsavcısıAdanaCinayet Büro Amirliği
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