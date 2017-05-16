Ahıska Türklerine İŞKUR’dan iş imkanı

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin istihdam edilmelerine yönelik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 200 kişiye iş imkanı sağlandı.

Üzümlü Kaymakamlığı Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçede iskan edilen Ahıska Türklerine yönelik başlatılan 6 aylık İŞKUR TYP kapsamında kura çekimi yapıldı. 200 kişinin işe başlayacağı proje için Üzümlü Belediyesi toplantı salonunda yapılan kura çekiminde büyük heyecan yaşandı.

Noter tarafından çekilen kurada 311 kişi arasından 200 asil, 50 yedek olmak üzere toplam 250 isim belirlendi. İŞKUR kapsamında iş sahibi olan Ahıska Türkleri, başta Kaymakamlık olmak üzere diğer kurumlarda gelecek hafta işe başlayacak.

Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, projenin devamı kapsamında 200 kişilik ikinci bir alımın da ileriki günlerde yapılacağı bildirildi.

Kura sonucu işe yerleşen Said Kazım, kuradan ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kazım, “Evimize ekmek götüreceğiz, ailemize çocuklarımıza bakacağız. Devletimiz sağ olsun. Bizi getirdiler, sahip çıktılar, iş de verdiler. Biz de isteriz ki devletimize yük olmayalım. Olsun ki bize iş versinler çalışalım.” dedi.

Kuradan ismi çıkan diğer bir Ahıskalı Asiye Taştanova ise ailesinin bireyleri arasında ilk çalışacak kişinin kendisi olacağını dile getirerek, “Bizim ailemiz 4 kişi ve ilk çalışacak ben olacağım. Eve ekmek götürecek ben olacağım. Allah razı olsun, iş verdiler. İnşallah yüzlerini kara çıkartmayacağız." diye konuştu.