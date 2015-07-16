Ağrı'da askere taciz ateşi

AĞRI

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Topçatan köyü yol ayırımında devriye görevi yapan güvenlik güçlerine, dün akşam saatlerinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırıda, kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı sırasında olay yerinden geçen üç tırın sürücü kapıları ve lastiklerine de mermilerin isabet ettiği belirtildi.

Öte yandan, saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından Demirkapı ve Topçatan köyü yollarında yoğun güvenlik önlemi alındı.