Ağrı ve Iğdır ziyareti Twitter'da

Azerbaycan, Ermenistan ve İran'a sınırı olan Ağrı ve Iğdır'dan dün döndüğünü hatırlatan Gül, Ağrı Dağı, Tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Baba Türbesi ve öğrencilerle çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

Ağrı Dağı'nın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Gül, ''Her iki ilimizde de huzur ve vatandaşlarımız arasında karşılıklı sevgi görmekten büyük mutluluk duydum. Ağrı Dağı, insanlık tarihi ile ilgisinden dolayı dünyaca meşhur. Ağrı Dağı'nın yüksekliği 5137 metre ve Haziran ayında olmamıza rağmen gördüğünüz gibi bembeyaz'' ifadelerini kullandı.



İshak Paşa Sarayı

''İshak Paşa Sarayı adeta bir kartal yuvasına inşa edilmiş bir şaheser'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Gül, 17. yüzyılda inşa edilen sarayın tamamen taş işlemesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Tasarımdaki estetik, simetrik ölçüler harikulade. İshak Paşa Sarayı'ndan sonra bugünün kimliksiz, estetikten yoksun binalarını görünce insan hayıflanıyor.''



İsmi Ağrı Dağı olsa da Iğdır'dan daha güzel

Eşi Hayrunnisa Gül ile çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Gül, Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafından daha güzel göründüğüne dikkati çekti.

Gül paylaşımlarına şöyle devam etti:

''İsmi her ne kadar Ağrı Dağı olsa da Iğdır'dan daha güzel gözüküyor. İklim olarak Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da, bayraklar ve sevgiyle karşılandım.''



