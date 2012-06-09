Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ağrı ve Iğdır ziyareti Twitter'da

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ağrı ve Iğdır gezisine ilişkin izlenimlerini Twitter'da paylaştı.

Ağrı ve Iğdır ziyareti Twitter'da

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ağrı ve Iğdır gezisine ilişkin izlenimlerini Twitter'da paylaştı.

09 Haziran 2012 Cumartesi 17:47
571 Okunma
Ağrı ve Iğdır ziyareti Twitter'da

Azerbaycan, Ermenistan ve İran'a sınırı olan Ağrı ve Iğdır'dan dün döndüğünü hatırlatan Gül, Ağrı Dağı, Tarihi İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Baba Türbesi ve öğrencilerle çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
Ağrı Dağı'nın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Gül, ''Her iki ilimizde de huzur ve vatandaşlarımız arasında karşılıklı sevgi görmekten büyük mutluluk duydum. Ağrı Dağı, insanlık tarihi ile ilgisinden dolayı dünyaca meşhur. Ağrı Dağı'nın yüksekliği 5137 metre ve Haziran ayında olmamıza rağmen gördüğünüz gibi bembeyaz'' ifadelerini kullandı.

İshak Paşa Sarayı
''İshak Paşa Sarayı adeta bir kartal yuvasına inşa edilmiş bir şaheser'' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Gül, 17. yüzyılda inşa edilen sarayın tamamen taş işlemesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
''Tasarımdaki estetik, simetrik ölçüler harikulade. İshak Paşa Sarayı'ndan sonra bugünün kimliksiz, estetikten yoksun binalarını görünce insan hayıflanıyor.''

İsmi Ağrı Dağı olsa da Iğdır'dan daha güzel
Eşi Hayrunnisa Gül ile çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Gül, Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafından daha güzel göründüğüne dikkati çekti.
Gül paylaşımlarına şöyle devam etti:
''İsmi her ne kadar Ağrı Dağı olsa da Iğdır'dan daha güzel gözüküyor. İklim olarak Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da, bayraklar ve sevgiyle karşılandım.''

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 09:48
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ve Iğdır Ziyareti Twitterda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ