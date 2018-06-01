Ağrı Dağı'nda PKK operasyonu

Iğdır'da düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün mühimmat deposu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve komando ekiplerince Ağrı Dağı'na operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünce mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirlenen bir mağara tespit edildi.
Birliklerin mağarada yaptığı incelemede, 45 anti personel mayını, 55 mayın fünyesi, 10 TNT patlayıcı, 9 roketatar mühimmatı, 2 bomba atar, 5 taarruz el bombası ve 3 Rus aydınlatma mayını ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler ve mağara, jandarma ekiplerince imha edildi.
AA