Ağrı'da yola tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce 3 ayrı bölgede yola tuzaklanan patlayıcıların imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından Yaygınyurt ve Güngören köyleri arasındaki stabilize yolun çeşitli noktalarına el yapımı patlayıcılar (EYP) yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine 3 ayrı bölgede 4 büyük tüp ve bir düdüklü tencere ile hazırlanmış EYP düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler kontrollü olarak imha edilmiştir."