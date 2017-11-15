Ağrı'da terör operasyonunda bir asker yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker, helikopter ile bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirildi.

Bölgedeki operasyonunun sürdüğü belirtildi.