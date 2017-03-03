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Ağrı'da suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erat'a saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erat'a saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

03 Mart 2017 Cuma 10:41
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Ağrı'da suikast hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

İçişleri Başkanlığınca Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığı yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Tutak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 28 Şubat'ta şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O.'nun gözaltına alındığı kaydedilerek, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 22 adet 9 milimetre çapında fişeğin ele geçirildiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BaşkanlığıAğrıTutak Belediye Başkan VekiliSuikast HazırlığıPKKAğrı Valiliği
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