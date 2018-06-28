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Ağrı'da seçim sonrası olay çıkaran HDP'lilere gözaltı

Ağrı Patnos'da seçimlerin ardından "Mala zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme", "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Polise mukavemet etme" suçlarına karıştıkları iddia edilen 14 HDP'li yakalandı.

Ağrı'da seçim sonrası olay çıkaran HDP'lilere gözaltı

Ağrı Patnos'da seçimlerin ardından "Mala zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme", "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Polise mukavemet etme" suçlarına karıştıkları iddia edilen 14 HDP'li yakalandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:04
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Ağrı'da seçim sonrası olay çıkaran HDP'lilere gözaltı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinin ardından olay çıkartıp çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 HDP'liden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası HDP'nin ilçedeki seçim bürosu çevresinde olay çıkartıp "Mala zarar verme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme", "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Polise mukavemet etme" suçlarına karıştıkları belirtilen 14 HDP'li yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, polisteki işlemleri sonrası Patnos Adliyesine gönderildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan biri tutuklandı, diğer 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıPatnosHDP
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