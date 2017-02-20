Ağrı'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Zeki Polat'ın kullandığı 04 DC 137 plakalı servis minibüsü, Cumhuriyet Mahallesi Hani Baba Caddesi'ndeki Şeref Saraçoğlu İlkokulu önünde, Özkan Uca yönetimindeki 04 AZ 711 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Polat ve Uca ile 12 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, söz konusu hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.