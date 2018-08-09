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'Ağabeyimin kanını yerde koymadılar'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın ailesi, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'Ağabeyimin kanını yerde koymadılar'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın ailesi, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:02
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'Ağabeyimin kanını yerde koymadılar'

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 Ağustos'ta toprağa verilen şehit özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın ailesi, taziyeleri kabul etmeyi sürdürüyor.

Şehidin kardeşi polis memuru Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, devletin ağabeyinin kanını yerde bırakmadığını söyledi.

"Allah devletimizden razı olsun" diyen Yılmaz, "Rabb'im tüm polis ve asker kardeşlerimizden de razı olsun, hepsine güç kuvvet versin." ifadesini kullandı.

Ali Yılmaz, ağabeyinin şehit olduğu olaydan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sağ olsun taziyelerini iletti. Kendisi zaten söz vermişti, 'şehidimizin kanının yerde kalmayacağını' söylemişti. Allah kendisinde de razı olsun, çok kısa sürede operasyonları başlattılar, ağabeyimin kanını yerde koymadılar. Allah devletimize zarar vermesin."

Şehidin ağabeyi Yakup Yılmaz ise "Devletimiz, milletimiz ve vatanımız sağ olsun. Durumu öğrendik. Zaten devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çok mutluyuz, acımıza ortak oldular. Ben herkese teşekkür ediyorum. Şehidimizin kanı yerde kalmadı." diye konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat birliklerine yapılan el yapımı patlayıcılı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmişti. Saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepRecep Tayyip ErdoğanHakkariYüksekova
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