Afyonkarahisar'ın "rengarenk" tarihi evleri

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Afyonkarahisar'ın Akmescit Mahallesi'nde başlatılan restorasyon çalışmasıyla kentin tarihi dokusuna uygun olarak yenilenen evler rengarenk görünümü ile ilgi çekiyor.

Türkiye'deki en büyük sokak sağlıklaştırma projeleri arasında yer alan ve geçen yıl yaklaşık 10 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında kentin tarihi dokusu muhafaza edilerek ilk etapta 65 evin dış cephesi yenilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin önemli turizm potansiyeli arasında yer alan Akmescit Mahallesi'nde devam eden çalışmalar tamamlandığında tarihi evlerin bambaşka bir görünümüne kavuşacağını söyledi.

Bakanlık olarak ülkenin sivil mimari özelliğine sahip kültürel değerleri koruma noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Tanır, şöyle konuştu:

"Geçmişte bölge büyük bir yangın geçirmiş, sonrasında da buraya 300'ün üzerinde ev yapılmış. Bölgedeki bu evler zaman içerisinde yıpranmış. Hatta bazıları kullanılamaz hale gelmiş. Ulucami ve Mevlevihane hattı arasında yer alan tarihi evlerin onarımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl mayıs ayında başlayan restorasyon çalışmalarında 49 tarihi evin tamir ve bakımı yapıldı. Bu yıl da şu ana kadar 16 evin dış cephe yenileme çalışmaları tamamlandı, 19 evin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Halen 19 evin de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bunların dış cepheleri yenilenerek çatıları değiştiriliyor. 12 evin de yenilenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl bölgedeki yaklaşık 47 tarihi evin restorasyonunu tamamlamış olacağız."

"Cıvıl cıvıl, turistlerin geldiği bir mekan olacak"

Tanır, kentsel sit alanındaki tarihi evlerin restorasyon çalışmalarını iki açıdan değerlendirdiklerine dikkati çekerek "İlk önce tarihi binaların korunmasıyla ilgili bir çalışması olması önemli. Diğeri de buradaki çalışmaların tamamlanması sonrası turizme kazandırılması boyutu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın en büyük projesi olan bu restorasyon çalışmalarını hayata geçirdiğimiz zaman gelecekte cıvıl cıvıl, turistlerin geldiği ve ilgi gördüğü bir mekan olacak." ifadelerini kullandı.

Tarihi evlerin rengarenk dış görünüşüyle ilgi çektiğine değinen Tanır, şunları aktardı:

"Hayat ve renkler tek düze değildir. Restorasyon çalışmalarımızı hem o döneme ait farkındalığı ortaya koymak hem de evlerde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak yaptık. İnsanların renk beklentileri farklı olabiliyor. Genellikle tarihsel süreçte kullanılan renkler kullanıldı diyebiliriz. Çalışmalarımızda renklerle ilgili halkımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onlar da bu rengarenk evlerin dış görünüşlerinden oldukça memnunlar."

"Artık insanlar 'Şirinler Mahallesi' diyor"

Evi yenilenen Hatice Akyol da sokak sağlıklaştırma çalışmasının 50 yıldır yaşadığı mahallesine renk kattığını dile getirerek "Geçmiş dönemde buralarının dış görünüşü çok kötüydü, şimdi ise muhteşem oldu. Evlerimiz rengarenk ve çok güzel olduğu için buraya artık insanlar 'Şirinler Mahallesi' diyor. Devletimizden ve hükümetimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Emine Savsar ise evlerini maddi imkanları yetersiz olduğu için tamir ettiremediklerini anlattı.

Proje kapsamında yenilenen ve güzel bir görünüme kavuşan mahallenin son halini çok beğendiklerini kaydeden Savsar, "Şimdi turistler de gelip buraları geziyor. Onlar da çok beğeniyor. Mahallemiz rengarenk, cıvıl cıvıl oldu. Adını da 'Şirinler Mahallesi' koysunlar, çok memnun oluruz." dedi.