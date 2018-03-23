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Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

Afrin merkezinin teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

Afrin merkezinin teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

23 Mart 2018 Cuma 16:41
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Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Afrin merkezindeki camide Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla saf tutan ilçe halkı, uzun zamandan sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

TSK tarafından, hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı için vatandaşlar camileri doldurdu. Afrinlilerin yanı sıra Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları da ilçe merkezindeki camide vatandaşlarla cuma namazı kıldı.

Caminin imamı, hutbede, Afrin'i teröristlerden temizleyen komutanlara teşekkür ederek, bundan sonra kendilerine büyük görev düştüğünü, birlik olma zamanının geldiğini söyledi.

Cuma namazının ardından bazı vatandaşlar Mehmetçik'e sevgi gösterilerinde bulunurken, vatandaşlar, çok uzun süreden sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrinCuma Namazı
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