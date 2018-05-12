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Afrin kahramanlarına karşılama

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen polis özel harekat ekipleri, Antalya'ya döndü.

Afrin kahramanlarına karşılama

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen polis özel harekat ekipleri, Antalya'ya döndü.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:54
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Afrin kahramanlarına karşılama

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirilen polis özel harekat ekipleri, Antalya'ya döndü.

Harekata katılan 23 özel harekat polisi, Aksu ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde silah arkadaşları ve aileleri tarafından karşılandı. Silah arkadaşlarıyla selamlaşan polisler, aileleriyle buluşup hasret giderdi.

Törende, polisler için kurban kesildi, dua edildi.

İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır, özel harekat polislerine gerçekleştirdikleri görev için teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriAfrinZeytin Dalı Harekatı
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