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Afrin'de yakalanan 8 terörist tutuklandı

Afrin'de yakalanıp Hatay'a getirilen biri kadın 8 terör örgütü YPG/PKK üyesi cezaevine gönderildi.

Afrin'de yakalanan 8 terörist tutuklandı

Afrin'de yakalanıp Hatay'a getirilen biri kadın 8 terör örgütü YPG/PKK üyesi cezaevine gönderildi.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:09
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Afrin'de yakalanan 8 terörist tutuklandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi biri kadın 8 terörist getirildikleri Hatay'da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Afrin'de arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu M.H (70), M.Ş.Z (39), M.B (24), Ö.H.M (31), E.H (47), M.N (63), Z.M.H (41) ve H.A (55) adlı kadını yakaladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen teröristler, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilen 1'i kadın 8 terörist, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeAfrinPKK
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