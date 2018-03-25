Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Beşiktaş'ın golcüleri, geçmişi aratıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Sınır ötesine insani yardım
Sınır ötesine insani yardım
İdlib'de patlama
İdlib'de patlama
"Doktorlarımızın Paletinden"
"Doktorlarımızın Paletinden"

Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı.

Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı.

25 Mart 2018 Pazar 14:58
0 Okunma
Afrin'de teröristlerin tam teşekküllü yer altı hastanesi

AFRİN -  Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları halkın evlerine güvenliği dönüşünü sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçenin kuzeybatısındaki hastanede yaptıkları aramada Zeytin Dalı Harekatı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu. Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi.

ABD menşeli ilk yardım malzemeleri bulundu

Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalar harekat sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğünü ortaya koydu.

Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılmıştı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HastaneAfrinÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da 'sütbank' soruşturması başlatıldı
Konya'da 'sütbank' soruşturması başlatıldı
Erdoğan: Cumhur ittifakını en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız
Erdoğan: Cumhur ittifakını en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız
"PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız"
"PKK, YPG gibi terör örgütlerinden gelen saldırıların farkındayız"
Atatürk Havalimanında bir yolcu kaçak pırlanta ile yakalandı
Atatürk Havalimanında bir yolcu kaçak pırlanta ile yakalandı
Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyonda bir kişiye daha gözaltı
Kayseri'deki 'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyonda bir kişiye daha gözaltı
Dışişlerinden Lübnan basınındaki "Afrin" haberlerine yalanlama
Dışişlerinden Lübnan basınındaki "Afrin" haberlerine yalanlama
'Filistin ümmetin ortak meselesi ve davasıdır'
'Filistin ümmetin ortak meselesi ve davasıdır'
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ