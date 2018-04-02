Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi için tören düzenlendi

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Tatar'ın cenazesi, kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Tatar'ın naaşı, meslektaşları tarafından uçaktan alındı.

Tatar'ın naaşı bir süre taşındıktan sonra ambulansa konularak Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Baba Yahya Tatar ve mesai arkadaşları, şehidin naaşının getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit UMKE görevlisi, kentteki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Güzelova Mahallesi'nde defnedilecek.