Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114930
ALTIN
168.703
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5509
EURO
4.8717
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
M. Başakşehir ikinci yarıda güldü
G. Manisaspor ligden düşüyor
G. Manisaspor ligden düşüyor
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Kasımpaşa 4 hafta sonra kazandı
Başkentte gol çıkmadı
Başkentte gol çıkmadı
İhracat rekoru kırdık!
Son Dakika
İhracat rakamları açıklandı

Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi için tören düzenlendi

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar, düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi için tören düzenlendi

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar, düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 09:23
0 Okunma
Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi için tören düzenlendi

Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Tatar'ın cenazesi, kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen Tatar'ın naaşı, meslektaşları tarafından uçaktan alındı. 

Tatar'ın naaşı bir süre taşındıktan sonra ambulansa konularak Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Baba Yahya Tatar ve mesai arkadaşları, şehidin naaşının getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit UMKE görevlisi, kentteki Narmanlı Camisi'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Güzelova Mahallesi'nde defnedilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeAfrinUMKEBurak Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Başbakan Yıldırım'dan Fransa'ya tepki
Başbakan Yıldırım'dan Fransa'ya tepki
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
'Zeytin Dalı Harekatı, emperyalist güçlere karşı yeni bir şahlanış'
'Zeytin Dalı Harekatı, emperyalist güçlere karşı yeni bir şahlanış'
Kırımoğlu: Kırım Tatarları Türkiye'ye minnettar
Kırımoğlu: Kırım Tatarları Türkiye'ye minnettar
Artvin'de bin 200 yıllık İşhan Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor
Artvin'de bin 200 yıllık İşhan Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor
Koç Üniversitesi "Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı" düzenledi
Koç Üniversitesi "Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı" düzenledi
Başkentin su sıkıntısı bulunmuyor
Başkentin su sıkıntısı bulunmuyor
112 Acil Çağrı Merkezleri Türkiye geneline yayılıyor
112 Acil Çağrı Merkezleri Türkiye geneline yayılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ