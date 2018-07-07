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Afrikalı liderler zirvesine TİKA desteği

TİKA, Moritanya'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesinde görevli personele aşçılık, kat hizmetleri ve servis alanlarında eğitim programı düzenledi.

Afrikalı liderler zirvesine TİKA desteği

TİKA, Moritanya'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesinde görevli personele aşçılık, kat hizmetleri ve servis alanlarında eğitim programı düzenledi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:20
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Afrikalı liderler zirvesine TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moritanya'da 1-2 Temmuz'da yapılan Afrika Birliği Zirvesinde görevli personele aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) iş birliğinde başkent Nuakşot'ta yapılan 31. Afrika Birliği Zirvesinde 351 personele aşçılık, kat hizmetleri ve servis alanlarında eğitim programları gerçekleştirdi.

Moritanya'da turizm ve otelciliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat-2 Mart'taki Afrika turu kapsamındaki Moritanya ziyaretinde, Moritanya Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Neha Bin Hamdi Veled Miknas'ın talebi üzerine, TİKA'nın, Moritanya'daki Afrika Birliği Zirvesinde görev alacak personele eğitim programı düzenlenmesi talimatlandırıldı.

Bu kapsamda, Başkanlık, 351 Moritanyalı personele 2 ay süreyle aşçılıktan, servis ve kat hizmetlerine kadar hizmet sektöründe ihtiyaç duyulabilecek her alanda uzman Türk eğitimcilerle program düzenledi.

Öncesinde TİKA ve TÜRES iş birliğinde yetkililerce Moritanya'ya ziyaret gerçekleştirilerek, eğitimlerin verileceği yerlerin tespiti yapıldı. Ziyaret kapsamında, birçok otel ve kurum ziyaret edildi ve pratik ile teorik eğitim verilecek en uygun alanların tespiti yapıldı.

Moritanya Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezinin, hem mutfak hem de teorik eğitimler için en uygun alan olduğuna karar verilmesinin ardından kongre merkezi mutfağının eksikleri tespit edilerek, Türkiye'den tedarik edilen mutfak ekipmanları başkent Nuakşot'a gönderildi. Daha sonra eğitim programları ve zirve esnasında ihtiyaçlara cevap verebilecek profesyonel bir mutfak oluşturuldu.

Söz konusu eğitim programı, Türkiye ve Moritanya'da olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirildi. İlk aşamada, turizm-otelcilik branşlarında belirli seviyede olan ve Moritanya'da planlanan eğitimlerde koordinasyona katkı sağlayabilecek 23 kişiye İstanbul'da 10 gün süre ile aşçılık, pastacılık, servis ve kat hizmetleri konusunda temel eğitimler verildi.

Bu eğitimlerin akabinde, alanında uzman 20 kişilik Türk eğitim kadrosu ile Moritanya'da 50 günlük bir eğitim programı planlandı. Teorik eğitimler, Moritanya Cumhurbaşkanlığı Kongre Sarayındaki konferans salonlarında, 351 öğrencinin katılımıyla aşçılık-pastacılık, servis ve kat hizmetleri branşlarında yapıldı.

Aşçılık alanında pişirme tekniklerinden stoklamaya, doğrama tekniklerinden gıda güvenliğine pek çok konuda uygulamalı eğitimler verildi. Söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, eğitmenler tarafından her devlet başkanına hizmet edecek şekilde ekiplere ayrıldı ve görev yerlerine gönderildi.

Moritanya'da düzenlenen 31. Afrika Birliği Zirvesi boyunca devlet başkanları ve diğer misafirlere, Başkanlığın kursiyerleri tarafından hizmet sunuldu. Zirve boyunca, öğlen ve akşam yemekleri Türk-Osmanlı mutfağının örneklerinden oluşan islim kebabı, mutancana, kabak tatlısı ve irmik helvası gibi lezzetlerden hazırlandı.

Zirvede ihtiyaç duyulan tabak, bardak, çatal ve bıçak takımları gibi sunum ve eğitim malzemelerinin yanı sıra aşçı, garson ve servis hizmetlilerinin kıyafetleri de TİKA tarafından Türkiye'den temin edilerek Nuakşot'a ulaştırıldı.

Moritanya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı 31. Afrika Birliği Zirvesi'ne 22 ülke devlet başkanı düzeyinde, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola ise dışişleri bakanı seviyesinde katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAAfrikalı LiderlerTÜRES
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