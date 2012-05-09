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Afrika için çalışmalıyız

TİKA Başkanı Çam, doğal kaynaklarıyla değişik boyutlara sahip Afrika'da her coğrafi alan için farklı çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Afrika için çalışmalıyız

TİKA Başkanı Çam, doğal kaynaklarıyla değişik boyutlara sahip Afrika'da her coğrafi alan için farklı çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 16:41
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Afrika için çalışmalıyız

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Türkiye-Afrika Medya Forumu''nda konuşan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, sürekli mazlum konumunda gösterilen Afrika'nın medyada yer aldığı gibi ''zavallı'' olmadığına dikkati çekerek, Afrika'da çok sayıda değerli madenin işletildiğini hatırlattı.
TİKA olarak Sudan, Somali ve Kuzey Afrika'daki sorunlara çözüm üretmek için ofisler açarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Çam, kıtadaki imkansızlıklara rağmen, yıllarca dışarıda yaşamış Afrika vatandaşları olduğuna ve bunların kendi ülkelerine gelip kendi topraklarına hizmet etmek istediğine işaret etti.
Çam, ''Tek bir Avrupa, tek bir Asya olmadığı gibi, tek bir Afrika da yok. Doğal kaynaklarıyla değişik boyutlara sahip Afrika'da her coğrafi alan için farklı çalışmalara ihtiyaç var'' dedi.
Afrika Medya Girişimi Üst Yöneticisi Amadou Mahtar da böyle bir forumda temsil edilmenin önemine dikkati çekerek, medyanın toplumu oluşturmakta büyük rol oynadığını kaydetti. Bu tür girişimlerin kültürel ilişkileri daha da geliştirdiğini ifade eden Mahtar, ''Biz medyadan geliyoruz. Devlet temsilcileri değiliz. Kültürel ve bilim alanında iş birliği yapmamız önemli. Bu tür çalışmalar ekonomik iş birliğine de yardımcı olacak'' diye konuştu.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Türkiye'nin bölge ve dünya barışını tesisi yönündeki çabalarının medya sektörüne yansıması olan Türkiye-Afrika Medya Forumu'nun çok yararlı geçeceğine ve önemli sonuçlara ulaşılmasına vesile olacağına inandığını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 08:42
Anahtar Kelimeler:
AfrikaBasın Yayın Enformasyon
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