Afgan kadın polis adayları Sivas'ta eğitime başladı

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), "6. Dönem Bayan Afgan Ulusal Polis Eğitimi" törenle başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, POMEM Şehit Osman Yurt Kültür ve Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, ülke olarak hem fiziki coğrafya da hem gönül coğrafyasında yer alan bütün dost ve kardeş ülkelerde her alanda iş birliği yapmayı, dayanışmayı, birliği ve beraberliği, kardeşliği güçlendirmeye, huzurun ve barışın hakim olması için gayret göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin 25'e yakın ülke ile işbirliği içerisinde hem Polis Akademisine bağlı polis merkezlerinde hem de jandarma ve sahil güvenlik akademisine bağlı merkezlerde tecrübelerini paylaştığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu anlamda özelikle terör, kaçakçılık, uyuşturucu, yabancı terörist savaşçılarla mücadelede elde ettiğimiz bütün deneyimlerimizi, tecrübelerimizi bizlere bu belaları musallat eden, bu mazlum coğrafyanın insanlarının barış ve huzur içerisinde yaşamasını bizlere çok gören bütün unsurlara karşı verdiğimiz mücadelede elde ettiğimiz deneyimleri, tecrübeleri paylaşarak bu işin üstesinden hep birlikte gelmenin, hep birlikte başarabilmenin mücadelesine önderlik etmek istiyoruz.

Afganistan, bizim için çok özel, çok farklı bir ülke. Afganistan'ı ilk tanıyan devlet Osmanlı Devleti olmuştur. O günden bugüne hem tarihi hem kültürel hem insani anlamda her türlü işbirliğimizi her türlü dayanışmamızı en ileri seviyede kardeşçe geliştirmeye ve sürdürmeye devam etmek istiyoruz."

Afganistan ile işbirliğinin sadece polislerin yetiştirilmesinde değil her alanda devam edeceğini aktaran Ersoy, "Kardeş ülkemiz, çocukluğumuzdan bu tarafa hep üzüntüyle izlediğimiz, takip ettiğimiz ve her zaman duacısı olduğumuz, barışa, huzura, terörün her türlüsüne karşı verdiği mücadeleyi kazanarak, yeniden güvenli bir toplum olması için verdiği mücadeleye elimizden gelen her türlü desteği elbetteki bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Biz bu coğrafyanın öz sahipleriyiz, öz insanlarıyız"

Hep birlikte daha fazla dayanışma ve işbirliğine muhtaç olunduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize sıkılan silahlar ve sıktırılan silahların nereden geldiği, kimlerden geldiği ve niçin geldiğini hep beraber çok iyi tahlil etmek, değerlendirmek ve ona göre üzerimizde oynanan oyunların bir bir bozulması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Biz bu coğrafyanın öz sahipleriyiz, öz insanlarıyız. Bu coğrafyada barış ve huzur içerisinde yaşayacağız. Bu coğrafyanın bütün medeniyet, tarihi ve kültürel değerlerine ve bütün doğal kaynaklarına öz ve öz sahip olarak, hakim olarak hiç kimsenin güdümüne girmeden, hiç kimsenin bizi yönetmesine izin vermeden kendi vatanlarımızda, kendi topraklarımızda, kendi yurtlarımızda özgür, hür bireyler olarak başı göklere değecek kadar dik bireyler olarak yaşamanın onurunu, gururunu hep birlikte paylaşacağız."

"Kendimize Türkiye'yi örnek alıyoruz"

Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aminullah Arım da eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Afganistan ile Türkiye arasında dostluğu kuran şahsiyetlerle çok iyi hatıralar olduğunu vurgulayan Arım, "Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki ülke arasındaki kurduğu dostluk bağları açısından memnun olduğumuzu sunmak istiyorum." diye konuştu.

Afganistan'daki savaş ortamında ve güvenlik açısından çok kötü bir halde olduğu halde milletin bazı sorunların üzerine gitmekte çok kararlı tutum sergilediğine dikkati çeken Arım, şöyle devam etti:

"Bu sorunlar, ülkedeki fesat ve yolsuzlukla mücadeledir. Afganistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm kurumları ile birlikte yolsuzlukla mücadele ediliyor. Afganistan İçişleri Bakanlığının da yolsuzlukla ilgili kötü tecrübeleri var. Buraya gelen kursiyerlerimizi çok titiz çalışmalar sonrasında eğitime gönderiyoruz. Türkiye'den ve polis okulundan bize master konusunda da yardımcı olmasını istiyoruz. Afganistan polis müfredatını değiştirmek için üzerinde çalışıyoruz ve kendimize Türkiye'yi örnek alıyoruz. Afganistan'daki eğitim durumu şu an çok parlak değil. Buradaki kadınlardan ricam şu andaki sorunların çözümü noktasında sizin kilit rol oynayacağınızı biliyoruz."

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da polis temel eğitimi ve uzmanlık eğitimine çok önem verdiklerini belirtti. Afgan polisinin geliştirilmesi açısından eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Çolak, 6. Dönem Bayan Afgan Ulusal Polis Eğitimi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Türk ve Afgan yetkililer, karşılıklı hediye verdi.

Törene, Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, kurum temsilcileri ile Afgan kadın polisler katıldı.

Afgan kursiyerlerin eğitimi

Sivas POMEM'de, 243 Afgan kursiyere yaklaşık 4 ay boyunca, silah bilgisi ve atış, simülasyon atış, ilk yardım, arama teknikleri, trafik polisliği, temel sürüş, olay yeri inceleme ve delil toplama, güvenlik sistem ve cihazları, rapor yazma ve ifade alma teknikleri, çocuk suçluluğu, aile içi şiddet, kadınlara karşı işlenen suçları içeren eğitim verilecek.

Türkiye ile Afganistan arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat metni ve 6 Nisan 2011'de imzalanan anlaşmayla Afgan polis adayları, Sivas'ta eğitim görmeye başlamıştı.