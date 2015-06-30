Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

AFAD'dan açıklama

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), terör örgütü DAEŞ mensubunun üzerinden kuruma ait tanıtım kartı çıktığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı

AFAD'dan açıklama

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), terör örgütü DAEŞ mensubunun üzerinden kuruma ait tanıtım kartı çıktığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı

30 Haziran 2015 Salı 13:15
451 Okunma
AFAD'dan açıklama

ANKARA - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), terör örgütü DAEŞ mensubunun üzerinden kuruma ait  tanıtım kartı çıktığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Geri dönen kişilerin üzerinde daha sonradanAFAD Geçici Barınma Merkezi tanıtım kartı bulunması, bir dönem barınma merkezlerinde kaldıkları dışında, herhangi bir anlam ifade etmediği" bildirildi.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında "DAEŞ mensubu Ahmet Hasan'ın üzerinden AFAD'a ait Geçici Barınma Merkezi Tanıtım Kartı" çıktığı yönünde haberler bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Suriye'de iç karışıklıkların başladığı 2011'den beri yaklaşık 2 milyon savaş mağduruna kapısını açtığının belirtildiği açıklamada, adı geçen şahsın 18 Eylül 2012-17 Haziran 2013 tarihleri arasında AFAD Akçakale çadır kentinde kaldığı, şahsa standart uygulama kapsamında Akçakale (Süleymanşah) çadır kenti tanıtım kartı verildiği kaydedildi.

Şahsın kamp yönetimi ve güvenlik birimlerince provokatif eylemlere katıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"17 Haziran 2013 tarihinde kendi isteği ile kamptan ayrılarak ülkesine dönmek istediği, o tarih itibariyle hakkında herhangi bir ihbar veya suç kaydına rastlanmadığından ve uluslararası hukuk uygulamaları çerçevesinde gönüllü geri dönüş talebi reddedilemediğinden, talebi uygun değerlendirilerek ülkesine geri dönüş yaptığı tespit edildi.

Geri dönen kişilerin üzerinde daha sonradan AFAD Geçici Barınma Merkezi tanıtım kartı bulunması, bir dönem barınma merkezlerinde kaldıkları dışında herhangi bir anlam ifade etmemektedir.

Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında dünyadaki en iyi 'Geçici Barınma Merkezleri Yönetimi Sistemi' ödülünü alan AFAD Barınma Merkezlerinin yıpratılmaması, ülkemiz adına büyük bir özveri ile emek veren tüm çalışanlarımızın motivasyonu açısından büyük önem arz etmektedir."

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 12:29
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ