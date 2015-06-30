AFAD'dan açıklama

ANKARA - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), terör örgütü DAEŞ mensubunun üzerinden kuruma ait tanıtım kartı çıktığı iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, "Geri dönen kişilerin üzerinde daha sonradanAFAD Geçici Barınma Merkezi tanıtım kartı bulunması, bir dönem barınma merkezlerinde kaldıkları dışında, herhangi bir anlam ifade etmediği" bildirildi.



AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında "DAEŞ mensubu Ahmet Hasan'ın üzerinden AFAD'a ait Geçici Barınma Merkezi Tanıtım Kartı" çıktığı yönünde haberler bulunduğu belirtildi.



Türkiye'nin, Suriye'de iç karışıklıkların başladığı 2011'den beri yaklaşık 2 milyon savaş mağduruna kapısını açtığının belirtildiği açıklamada, adı geçen şahsın 18 Eylül 2012-17 Haziran 2013 tarihleri arasında AFAD Akçakale çadır kentinde kaldığı, şahsa standart uygulama kapsamında Akçakale (Süleymanşah) çadır kenti tanıtım kartı verildiği kaydedildi.



Şahsın kamp yönetimi ve güvenlik birimlerince provokatif eylemlere katıldığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"17 Haziran 2013 tarihinde kendi isteği ile kamptan ayrılarak ülkesine dönmek istediği, o tarih itibariyle hakkında herhangi bir ihbar veya suç kaydına rastlanmadığından ve uluslararası hukuk uygulamaları çerçevesinde gönüllü geri dönüş talebi reddedilemediğinden, talebi uygun değerlendirilerek ülkesine geri dönüş yaptığı tespit edildi.



Geri dönen kişilerin üzerinde daha sonradan AFAD Geçici Barınma Merkezi tanıtım kartı bulunması, bir dönem barınma merkezlerinde kaldıkları dışında herhangi bir anlam ifade etmemektedir.



Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında dünyadaki en iyi 'Geçici Barınma Merkezleri Yönetimi Sistemi' ödülünü alan AFAD Barınma Merkezlerinin yıpratılmaması, ülkemiz adına büyük bir özveri ile emek veren tüm çalışanlarımızın motivasyonu açısından büyük önem arz etmektedir."

