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Adnan Oktar Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Adnan Oktar Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:27
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Adnan Oktar Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Tutuklanan şüphelilerden bazıları da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Metris Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarSilivri Ceza Infaz Kurumu
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