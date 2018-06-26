Adnan Çakıroğlu, Açık Kapı Bürosunda incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliklerinde ve Kaymakamlıklarda hayata geçirilen; vatandaşlarımızın talep ve önerilerini, konusunda uzman personel aracılığıyla iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı yeni bir kamu hizmeti anlayışı olan Açık Kapı Projesi hakkında bilgi veren Kaymakam Adnan Çakıroğlu, “ Vatandaşların başvurularını Kaymakamlıklara bizzat gelerek veya www.acikkapi.gov.tr web adresinden yapabileceğini “ ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla ‘’Açık Kapı Projesi’’ başlatıldığını belirten Kaymakam Çakıroğlu, “ Bizde Kaymakamlık giriş katında alt yapı çalışmalarını tamamladığımız Açık Kapı Banko ve Bürosunu önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız “ dedi.

Açık kapılar çalışmaya başladığında ve tabanında biriken başvurular, iş zekâsı uygulamaları kullanılarak analiz edileceğini söyleyen Kaymakam Çakıroğlu, “ İlçemizdeki yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları, aksayan yönleri ve iyi uygulamaları, tespit edilerek raporlar hazırlanacak. Hazırlanan raporlar ve istatistikler hem yerel hem de merkezi düzeyde yönetim politikaları ve hizmet sunum tekniklerinin geliştirilmesi sağlanarak, birimlerin hizmeti sunma kapasite ve performanslarının ölçülmesi açısından önemli bir veri teşkil edecek” şeklinde konuştu.

Vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek; taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmeleri ve güler yüzleriyle vatandaşlarımızla birebir ve sıcak iletişim kurmaları konusunda Açık Kapı Bürosu çalışanlarına tavsiyelerde bulunan Kaymakam Adnan Çakıroğlu, çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaretini sonlandırdı.

Haber: Tevfik Erk