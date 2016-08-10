Adli Tıp Kurumunda FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

İSTANBUL
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna operasyon düzenlendi.
Operasyonda 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Savcılık tarafından Adli Tıp Kurumuna yönelik daha önce düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılmış, 17'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderilmişti.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları yapılan Habib Bostan, İlhami Kömür, Ahmet Sadi Çağdır, Nuri Çalışkan, Muhammed Fevzi Şahin, Hüsrev Demirel ve Bekir Uyar tutuklanmış, hakimlik, 10 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.
AA