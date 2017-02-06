Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Adıyaman, Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve Adıyaman Üniversitesince daha önce görevden uzaklaştırılan bir profesör, 8 yardımcı doçent, 7 idari personel ve 3 araştırma görevlisi ile halen görevde olan 4 araştırma görevlisi, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.