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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman merkezli 11 ilde ByLock kullananların da aralarında olduğu öne sürülen 5 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman merkezli 11 ilde ByLock kullananların da aralarında olduğu öne sürülen 5 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

10 Kasım 2017 Cuma 14:06
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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 eski polis memuru gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince, Adıyaman, Mersin, Ankara, Birecik, Kayseri, Hatay, Sakarya, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 eski polis memuru gözaltına alındı.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullananların da bulunduğu öne sürülen 5 zanlı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanFETÖ
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