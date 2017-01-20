Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon

ADIYAMAN - Adıyaman merkeze bağlı Akçalı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
Akçalı Köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ile Özel Harekat ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması amacıyla operasyona düzenlendi.
Operasyonlara Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan kobra tipi helikopterler de destek verdi.
Süren operasyon sırasında teröristlerin barındıkları belirlenen bölgeler bombalandı.
Operasyonun tamamlanmasının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri yürütüleceği belirtildi.
AA