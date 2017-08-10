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Adıyaman'da 'kinoa' hasadı

Kahta ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen kinoa bitkisinin hasadı yapıldı. Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Çoban, "Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim ve rekolte olarak ilk sırada yer aldı, bu bizleri ve üreticileri sevindirdi." dedi.

Adıyaman'da 'kinoa' hasadı

Kahta ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen kinoa bitkisinin hasadı yapıldı. Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Çoban, "Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim ve rekolte olarak ilk sırada yer aldı, bu bizleri ve üreticileri sevindirdi." dedi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 18:45
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Adıyaman'da 'kinoa' hasadı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen kinoa bitkisi hasat edildi.

Bölgede tütün ekimine kota konulmasının ardından alternatif ürün arayışına giren çiftçiler, badem, nar ve ceviz üretimine yöneldi. İlçede 2 dönümlük alanda da kinoa ekimi yapıldı.

Bu yıl ilk kez ekilen kinoa bitkisinden yüksek verim alındı.

Kinoa Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yusuf Çoban, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 dönüm toprağın, bu yıl ilk defa kinoa ile tanıştığını belirtti.

Kinoanın buğday ve arpaya göre gerek bakım gerekse rekolte bakımından çok daha karlı bir ürün olduğuna işaret eden Çoban, "And dağlarında yetişen mucize bitki kinoanın Adıyaman topraklarında ilk defa ekimini yaptık ve hasadını gerçekleştirdik. Beklentimizin üzerinde taleple karşılaştık. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekim ve rekolte olarak ilk sırada yer aldı, bu bizleri ve üreticileri sevindirdi." dedi.

Çoban, besin değeri son derece yüksek olan kinoanın Avrupa'da çok tüketildiğini, Türkiye'de ise yeni yeni bilinir hale geldiğini ifade etti.

Hedeflerinin 'astronot gıdası' olarak bilinen bu bitkinin üretimini artırarak Avrupa'ya ihracat yapmak olduğunu anlatan Çoban, "Üreticilerimizin ilk yıl olmasına rağmen pazarlama sorunu olmadı. Yurt dışından müşterilerimiz var. Bu sene istenilen miktarda olmasa da önünüzdeki hasatlarda ürünlerimiz ihraç edilecektir." diye konuştu.

Çiftçi Mustafa Çelebi de uzun yıllar buğday ve arpa ektiğini belirterek, "Bu yıl ilk defa kinoa ektim, diğer ürünlere göre çok daha kazançlı." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKinoa
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