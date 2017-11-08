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Adıyaman'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası verildi

Adıyaman'da tutuklu yargılanan 2 eski memura "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezası verildi.

Adıyaman'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası verildi

Adıyaman'da tutuklu yargılanan 2 eski memura "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezası verildi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:10
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Adıyaman'da FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası verildi

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski 2 memur dokuzar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalardan birinde eski memur İbrahim Orhan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Orhan ve avukatları hazır bulundu. Önceden bazı kurumlardan istenen belgelerin mahkemeye ulaştığını belirten mahkeme başkanı, belgeleri sanık ve avukatlarına okuduktan sonra dava dosyasına koydu.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan ve avukatlarından son savunmalarını yapmalarını istedi. Söz alan sanık Orhan, FETÖ/PDY ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını öne sürüp üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Mahkemeye heyeti, sanık ve avukatının savunmalarını tamamlamalarının ardından Orhan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer davada ise duruşmaya tutuklu sanık eski memur İsmail Şahin ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Şahin ve avukatından davaya ilişkin son savunmalarını yapmalarını istedi. Savunmasını yapan sanık Şahin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından sanık Şahin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanFETÖ
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