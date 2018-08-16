Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88329
ALTIN
218.910
DOLAR
5.7885
STERLİN
7.2919
EURO
6.5801
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
Comolli'den FFP açıklaması
Comolli'den FFP açıklaması
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Spor camiasından şehitler için başsağlığı...
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
Tarih kokan müzeler bayramda açık olacak
Tarih kokan müzeler bayramda açık...

Adıyaman'da 4 asker şehit oldu

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda 4 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Adıyaman'da 4 asker şehit oldu

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda 4 güvenlik görevlisi şehit oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:56
9 Okunma
Adıyaman'da 4 asker şehit oldu

ADIYAMAN

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda 4 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez Kuyucak köyü bölgesinde sürdürülen operasyona takviye için gelen jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir güvenlik görevlisinin olay yerinde şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimizin, sivil aracın terörist unsurlar olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu dost ateşiyle, kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat yapılmakta olup, 8 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, bölgedeki operasyonun geniş çaplı devam ettiği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
Şehit4 AskerAdıyaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında ara karar
Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında ara karar
YÖK bedelli askerlik yapacak öğrencileri idari izinli sayacak
YÖK bedelli askerlik yapacak öğrencileri idari izinli sayacak
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Değişen sistem ve Ortadoğu denkleminde Türk-Amerikan ilişkileri
Değişen sistem ve Ortadoğu denkleminde Türk-Amerikan ilişkileri
Baklavacıları 'tatlı' bir telaş sardı
Baklavacıları 'tatlı' bir telaş sardı
Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı
Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı
Askeri araca bombalı saldırı soruşturmasında 8 gözaltı
Askeri araca bombalı saldırı soruşturmasında 8 gözaltı
Ataşehir'de plazadaki yangın söndürüldü
Ataşehir'de plazadaki yangın söndürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ