Adil Öksüz'ün kardeşi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz'ün tutuklandığı bildirildi.
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünce 19 Temmuz'da açığa alınan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün (44), Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Öksüz'ün, 3 Ağustos'ta çıkartıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
AA