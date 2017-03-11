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Adil Öksüz'ün yeğenine FETÖ gözaltısı

Hatay merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 104 zanlının içinde FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeninin de yer aldığı öğrenildi.

Adil Öksüz'ün yeğenine FETÖ gözaltısı

Hatay merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 104 zanlının içinde FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeninin de yer aldığı öğrenildi.

11 Mart 2017 Cumartesi 16:40
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Adil Öksüz'ün yeğenine FETÖ gözaltısı

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 104 zanlının arasında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni Hüseyin Öksüz'ün de yer aldığı ortaya çıktı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün önce Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 104 kişinin sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY'nin Mustafa Kemal Üniversitesindeki (MKÜ) yapılanmasına yönelik olan operasyonda, gözaltına alınan zanlıların arasında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni olan ve üniversitede profesörken meslekten ihraç edilen Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

Öksüz'ün polis ekiplerince Adana'da gözaltına alındığı, diğer şüphelilerle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Hatay merkezli 11 ilde 8 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında MKÜ'de görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve halen görevde bulunan profesör ve doçentler ile üniversitenin personel daire başkanı ve bazı kurumlarda çalışan yetkililerin de bulunduğu belirtilmiş, zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayAdil ÖksüzHava Kuvvetleri Imamı
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