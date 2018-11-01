Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimlere meslekten ihraç

ANKARA
HSK 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti.
HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti
HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti
ANKARA
HSK 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti.
HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti