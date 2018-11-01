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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimlere meslekten ihraç

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti

Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimlere meslekten ihraç

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti

01 Kasım 2018 Perşembe 17:23
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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimlere meslekten ihraç

ANKARA

HSK 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti.

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti

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Adil ÖksüzEski HakimMeslekten Ihraç
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