Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93928
ALTIN
140.019
DOLAR
3.5441
STERLIN
4.5999
EURO
3.8951
İlker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
lker Özdemir ‘Yağmurlar’la geldi
Karatede 2 altın madalya
Karatede 2 altın madalya
İhracatçıların Rusya beklentisi
İhracatçıların Rusya beklentisi
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Yaşlılara bir tuşla 'hizmet'
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu
Djokovic'ten 'yenilik' operasyonu

Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

FETÖ'nün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

FETÖ'nün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:19
47 Okunma
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim Çetin Sönmez, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sönmez'in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, eski hakim Sönmez'in Ankara'daki evine operasyon düzenlendiği ancak burada bulunamadığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAdil ÖksüzAdil Öksüzü Serbest Bırakan Hakim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde
Başbakan Yıldırım Gökoğuz Yeri'nde
5 ilde terör operasyonu
5 ilde terör operasyonu
FETÖ'cü amiral 'çok gizli' belgeleri Gülen'e aktarmış
FETÖ'cü amiral 'çok gizli' belgeleri Gülen'e aktarmış
FETÖ yüzünden kanser oldu pes etmedi
FETÖ yüzünden kanser oldu pes etmedi
FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2 hakime gözaltı
FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen 2 hakime gözaltı
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 15 tutuklama
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY soruşturmasında 15 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ