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Adil Öksüz'ü arayan ekipteki şube müdürü tutuklandı

Sakarya'da yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da görev alan dönemin Sakarya KOM Şube Müdürü ile bir komiser tutuklandı.

Adil Öksüz'ü arayan ekipteki şube müdürü tutuklandı

Sakarya'da yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, Adil Öksüz'ü arama çalışmalarında da görev alan dönemin Sakarya KOM Şube Müdürü ile bir komiser tutuklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 12:55
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Adil Öksüz'ü arayan ekipteki şube müdürü tutuklandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü ile bir komiser tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, açığa alınan eski Sakarya KOM Şube Müdürü E.Ö. ile aynı şubede görev yapan komiser M.F, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler E.Ö. ve M.F, tutuklandı.

Şüpheli E.Ö'nün firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmaları sırasında dönemin KOM Şube Müdürü olarak görev yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaFETÖAdil Öksüz
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