Adil Öksüz ile FETÖ sanığı sınıf arkadaşının 'para trafiği' iddianamede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında açığa alındıktan sonra tutuklanan DEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, sanık Acar'ın çocuklarının FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde okuduğuna, eşinin ise yine aynı okulda öğretmenlik yaptığına vurgu yapılırken, 1985-1990 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde birlikte okudukları sınıf arkadaşı, örgütün "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'e olan borcu nedeniyle para yolladığını ve bunun da kayıtlarda bulunduğuna ilişkin savunmasına yer verildi.

Acar da arkadaşı Öksüz gibi "arsa" savunması yaptı

İddianamede ifadelerine yer verilen Acar, Öksüz'le bağlantısına ilişkin Ankara'ya yapılan ihbarların gerçeği yansıtmadığını, ihbarı yapan kişiyle husumetli olduğunu iddia etti.

Öksüz'ün hazırladığı doktora tezinin bir kısmını okuyarak düzeltmesinden dolayı kendisine para teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediğini ileri süren Acar, "Hesapta bulunduğu belirtilen yaklaşık 10 bin liralık rakam, sınıf arkadaşım olan Adil Öksüz'den borç aldığım paradır. Bu para, Kısıkköy'deki arsayı almak için kendisinden aldığım paradır. Bu parayı ona tekrar aynı banka ile havale aracılığıyla ödedim fakat ne zaman ödediğimi hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

"Adil Öksüz'le birkaç ortak arsa aldık"

Acar'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğinde konuya ilişkin verdiği beyanında ise "Adil Öksüz'le birkaç ortak arsa aldık. Dönümün miktarı sebebiyle tek kişinin üzerine tapu kaydının yapılmaması gerekiyordu. Tapu kaydı A.B.B. (FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada şüpheli) isimli kişinin üzerine yapıldı. Kendi aramızda yazılı tutanak tuttuk. Eşlerimizi de şahit gösterdik." savunması yaptı.

İsmail Acar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili yazılan "M. Fetullah Gülen Hocaefendi Bir Alim Portresi" isimli kitabında yazılı olan makaleye ilişkin de "Konuşmamdan alıp makale haline getirmişler, basmışlar, 10 gün sonra haberim oldum, isteğimle yazdığım bir konu değildir." ifadelerini kullandı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEÜ'deki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs ve 6 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 39 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.