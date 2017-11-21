Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104782
ALTIN
162.270
DOLAR
3.9510
STERLİN
5.2303
EURO
4.6321
Elektrikte kapasite artıyor
Elektrikte kapasite artıyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Adil Öksüz için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

Adil Öksüz için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

21 Kasım 2017 Salı 17:16
0 Okunma
Adil Öksüz için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'üniadesi istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı "Akıncı Davası" sanıklarından Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

"Akıncı Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da olduğu öne sürülen örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ayrıca mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan aynı davanın sanıklarından Fatih Arık için Yunanistan'a gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara 4. Ağır Ceza MahkemesiAdil ÖksüzFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜGVA'nın 'Medya İletişim Okulu'na başvurular başladı
TÜGVA'nın 'Medya İletişim Okulu'na başvurular başladı
Emniyetten okul çevrelerine denetim
Emniyetten okul çevrelerine denetim
'Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız'
'Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız'
'Cezaevinde FETÖ'den yargılananlar itirafçı olanlara baskı yapıyor'
'Cezaevinde FETÖ'den yargılananlar itirafçı olanlara baskı yapıyor'
Eski emniyet mensubu 11 kişi FETÖ'den tutuklandı
Eski emniyet mensubu 11 kişi FETÖ'den tutuklandı
YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş
YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ