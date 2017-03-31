Adil Öksüz, darbeden 3 gün sonra uçakla İstanbul'a gitmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin iki numaralı şüphelisi Adil Öksüz'ün, darbeden üç gün sonra Ankara'dan İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen ve darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan firari Adil Öksüz ile ilgili ayrıntılara yer verildi.

Kendisi hakkında düzenlenen HTS analiz raporu kayıtlarına göre Öksüz, 17 Temmuz günü 15.15-15.16-15.20-15.23-15.25 saatlerinde yaptığı telefon görüşmelerinde Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldı.

Firari Öksüz'ün, 18 Temmuz günü saat 08.01'de, Zeki Çınkır'ın kullandığı hatla telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşme sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı ortaya çıktı.

İddianameye göre, aynı gün saat 09.27'de yine Zeki Çınkır'a ait telefonla görüşme yapan Öksüz'ün bu görüşmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonunu kullandığı belirlendi.

Öksüz'ün, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün saat 12.43'te Akyazı'daki baz istasyonunu kullandığı tespit edildi.

Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz saat 13.02'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı da kayıtlara geçti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı hattan 21 Temmuz saat 10.22'de Öksüz'ün ByLock yüklediği hattın arandığı da kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün telefonu açmadığı için görüşmenin yapılamadığı belirtildi.

Sincan'daki adliyede 21 dakika kalmıştı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da Asliye Ceza Hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.