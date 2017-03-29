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Adil Öksüz, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan,FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığını bildirdi.

Adil Öksüz, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan,FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığını bildirdi.

29 Mart 2017 Çarşamba 12:56
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Adil Öksüz, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılık kaynakları, yargı muhabirlerinin, bugün bir gazetede yayınlanan "darbe girişimi gecesi Öksüz'ün, ABD konsolosluğu santral numarasından arandığına" ilişkin habere yönelik soruları üzerine, "21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var." bilgisini paylaştı. 

Öte yandan, Öksüz'ün de şüphelileri arasında yer aldığı, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin son kontrollerinin yapıldığı, muhtemelen yarın mahkemeye gönderileceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıAdil ÖksüzABDIstanbul BaşkonsolosluğuFETÖHava Kuvvetleri Imamı
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