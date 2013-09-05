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Adevviye nöbeti bu kez Sincan'da

Ankara'nın Sincan ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'da darbe karşıtlarına destek için gösteri düzenlendi.

Adevviye nöbeti bu kez Sincan'da

Ankara'nın Sincan ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'da darbe karşıtlarına destek için gösteri düzenlendi.

05 Eylül 2013 Perşembe 08:13
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Adevviye nöbeti bu kez Sincan'da


04 Eylül 2013 21:52 (Son güncelleme 04 Eylül 2013 23:26)


ANKARA

Ankara'nın Sincan ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Mısır'da darbe karşıtlarına destek için gösteri düzenlendi. Grup, Mısır ve Suriye'deki katliamları da protesto etti.

Memur-Sen, İHH, Cansuyu ve Çatı-Der'in de aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarınca "Kardeşlik Bedel İster. Kardeşini Yalnız Bırakma" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, Sincan'daki Lale Meydanı'nda toplandı.

Türk ve Mısır bayrakları ile "Rabia" sembolü ve darbe yönetimince görevinden uzaklaşıtırılan Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin posterlerini taşıyan grup, "Mısır'a selam, direnişe devam", "Defol Sisi, seninleyiz Mursi", "Ankara'dan İhvan'a direnişe bin selam" sloganları attı.

Gösterinin düzenlendiği meydana da Türk ve Mısır bayrakları ile "Mısır'daki onurlu duruşuna destek veriyoruz", "Adevviye nöbeti bu kez Sincan'da" yazılı pankartlar asıldı.

Etkinlikte, Hacıbayram Camisi imamı Ahmet Karalı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ortak metni okuyan dönem sözcüsü Şakir Eser, İslam dünyasında kan ve gözyaşının eksik olmadığını ifade ederek, "Düne kadar Filistin'e, Afganistan'a, Irak'a ağlayan Müslümanlar bugün Mısır'a, Libya'ya Suriye'ye ağlıyor" dedi.

Eser, Müslümanların sorunlarının çözümünün gayrimüslümlere devredilmesini kabul edemeyeceklerini belirterek, İslam coğrafyasındaki sorunları çözecek bir birliğe ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Memur-Sen Başkan Vekili Günay Kaya'nın konuşmasından sonra ilahi ve şiirler okundu, ilahiyatçılar Mervan Özyön ve Uğur Eleman, kalabalığa hitap etti.

Mursi'nin son konuşmasının kurulan platformdan katılımcılara dinletildiği gösteri, Mısır ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle tamamlandı.

Niğde

Mısır ve Suriye'deki katliamlar Niğde'de de protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

"Adalet ve Hürriyet Hareketi Gönüllüleri" adı altında bir araya gelen grup, Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto amacıyla Cumhuriyet meydanında toplananak "Suriye'de Mısır'da direnişe selam", "Darbeciler yenilecek, İslami hareket kazanacak", "Darbeci firavunlar döktükleri kanda boğulacaklar" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Şaban Koç, müslümanların adaleti ayakta tutan şahitler olarak sorumluluklarının bulunduklarını belirterek, ortak bir çağrı, ortak bir çığlık yükseltmek için toplandıklarını söyledi.

Konuşmanın sonrasında yatsı namazının ardından Mısır ve Suriye'deki katliamlarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak hayatını kaybeden Esma Muhammed el-Bilteci anısına açılan standa ilgi gösteren vatandaşlar duygu ve düşüncelerini anı defterine yazarak ifade etti.

Program, 8 Eylül Pazar gününe kadar Hükümet Meydanı’nda devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 08:14
Anahtar Kelimeler:
Sincan
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