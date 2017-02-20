Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88695
ALTIN
144.326
DOLAR
3.6300
STERLIN
4.5277
EURO
3.8570
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem ile çıkıyoruz
Uranyen Astroloji yolculuğuna Sevilay Eriçdem...
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet

Adanalılar kadın vatmanlara emanet

Yılda ortalama 10 milyon kişinin kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistemi'nde 4 kadın vatmanlık yapıyor.

Adanalılar kadın vatmanlara emanet

Yılda ortalama 10 milyon kişinin kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistemi'nde 4 kadın vatmanlık yapıyor.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:40
36 Okunma
Adanalılar kadın vatmanlara emanet

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk otobüslerinde 120 kadına görev veren Büyükşehir Belediyesi, hafif raylı sistemde de 4 kadın vatmana istihdam sağladı.

Yılda ortalama 10 milyon kişiye ulaşım hizmeti veren hafif raylı sistemde görevli kadın vatmanlar, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen 81 metre uzunluğunda ve 123 ton ağırlığındaki katarlarda yolcuları kadın titizliğiyle taşıyor.

Vatman koltuğunda oturan Simge Özkan, Gülten Kaya, Nazlı Baştuğ ve Gülşah Çinçin, 13 istasyondan oluşan 13.5 kilometrelik güzergahta, 06.00-23.00 saatleri arasında ulaşım hizmeti veriyor.

Kalabalık duraklarda yolcuların biniş ve inişlerinde sıkışma riski bulunduğundan kazaya mahal vermemek için itina gösteren vatmanlar, vatandaşların meraklı sorularını da güler yüzle ve sabırla cevaplandırıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAdana Büyükşehir Belediyesi4 Kadın VatmanVatman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağrı'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı
Ağrı'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı
İstanbul'da bir pastanede patlama meydana geldi
İstanbul'da bir pastanede patlama meydana geldi
Erdoğan, ABD'nin Arizona Senatörü McCain'i kabul etti
Erdoğan, ABD'nin Arizona Senatörü McCain'i kabul etti
İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
Polis yeleğiyle yankesicilik yapan İranlılar yakalandı
Polis yeleğiyle yankesicilik yapan İranlılar yakalandı
Astsubaylar 'Bylock'tan gözaltına alındı
Astsubaylar 'Bylock'tan gözaltına alındı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ