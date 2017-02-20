Adanalılar kadın vatmanlara emanet

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk otobüslerinde 120 kadına görev veren Büyükşehir Belediyesi, hafif raylı sistemde de 4 kadın vatmana istihdam sağladı.

Yılda ortalama 10 milyon kişiye ulaşım hizmeti veren hafif raylı sistemde görevli kadın vatmanlar, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen 81 metre uzunluğunda ve 123 ton ağırlığındaki katarlarda yolcuları kadın titizliğiyle taşıyor.

Vatman koltuğunda oturan Simge Özkan, Gülten Kaya, Nazlı Baştuğ ve Gülşah Çinçin, 13 istasyondan oluşan 13.5 kilometrelik güzergahta, 06.00-23.00 saatleri arasında ulaşım hizmeti veriyor.

Kalabalık duraklarda yolcuların biniş ve inişlerinde sıkışma riski bulunduğundan kazaya mahal vermemek için itina gösteren vatmanlar, vatandaşların meraklı sorularını da güler yüzle ve sabırla cevaplandırıyor.