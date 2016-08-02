Adana'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü yandaşlarının kent merkezinde korsan gösteri düzenleyeceği ve polise el yapımı patlayıcıyla saldıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda 4 kilo 500 gram sarı beyaz karışımı patlayıcı madde, 40 torpil ile kullanıma hazır 2 el yapımı patlayıcı ve bunun yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.