Adana'da DHKP-C operasyonu

Adana'da DHKP-C'ye yönelik bir derneğe düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Adana Özgürlükler Derneğinde arama yaptı.

Aramada, mahkemelerce haklarında toplatma ve yasaklama kararı bulunan çok sayıda örgütsel içerikli kitap, dergi, doküman ve ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraflarının olduğu propaganda amaçlı afiş, pankart ve broşür ele geçirildi.

Dernek binasında, hakkında kayıp ihbarı bulunan yaşı küçük bir çocuk da bulundu. Çocuk, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.